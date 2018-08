Un show para toda la familia

Si para este puente todavía no ha elegido qué hacer le contamos que hoy, mañana y el domingo usted, junto a su familia, podrán disfrutar de un show en el que se tendrán a grandes artistas nacionales e internacionales. Se trata del cierre de ‘Palau Festival’, un importante evento que busca fomentar los valores en las familias bogotanas y que contará con la presencia de Luis Palau, uno de los evangelistas, pastores y escritores argentinos más importantes del momento. ¡Anímese! Será todo un espectáculo y lo más importante es gratis. La Chilindrina llega a Colombia. La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, uno de los personajes de la popular serie mexicana ‘El Chavo del 8’, hará parte del espectáculo para niños que se llevará a cabo el domingo en el Parque Metropolitano El Tunal (Cra. 19 No. 52B-15). Los interesados en asistir al show de esta importante mujer podrán hacerlo a partir de las 12 p. m. Además, María Antonieta le enseñará a los más pequeños, por medio de cuentos, los valores y principios sanos para ellos y la forma de relacionarse con sus familiares. Tremendos conciertazos. Este importante festival también le ofrecerá a sus asistentes hoy, a las 5 p. m., en la Plaza de Bolívar (Cra. 7 No. 11-10) y mañana a las 4 p. m., en el Parque El Tunal (Cra. 19 No. 52B-15), un concierto inolvidable. Artistas como Alex Campos, Moisés Ángulo, Redimi2, Adriana Botina y otros más ofrecerán sin ningún costo lo mejor de su repertorio.

