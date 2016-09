VOLVIÓ EL JAMES QUE SE LE MIDE A MARCAR

No tuvo el brillo de otros partidos, pero sí rindió. Así fue el partido del colombiano James Rodríguez en el empate 2-2 de Real Madrid como visitante ante Borussia Dortmund (Alemania), por la liga de campeones de Europa, lo que demuestra que el técnico Zinedine Zidane está recuperando la confianza en él. A James no le pesaron las piernas para correr y presionar. Marcó cuando su equipo no tenía el balón. Un trabajo que agradecieron los defensas, quienes encontraron varias veces el respaldo de James. El más contento con el partido poco vistoso de Rodríguez fue Zidane, quien en rueda de prensa le dedico elogios. “Buscaba lo que ha hecho”. No ha tenido muchas ocasiones, pero ha hecho un buen trabajo con Weigl (rival al que tuvo que entorpecerle el juego). Bien”, explico el entrenador francés. El propio volante expreso su alegría por el hecho de ayer. “Me he sentido bien (por ser titular), las sensaciones son buenas. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deporte de tu periódico Q´hubo.

Compartir en