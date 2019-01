Vivió toda una tortura en la Usa

Una vez más, la modelo Estefanía Pereira sacudió las redes sociales, aunque esta vez no fue gracias a sus sexis publicaciones. ‘Estefi’, como es conocida por sus 262 mil seguidores de Instagram (@stefy__pereir), reveló (con unas imágenes en las que se ve muy golpeada) que por dos años vivió toda una pesadilla al lado de un hombre que en vez de amor solo la llenó de dolor, tristeza y amargura. En entrevista para Q’HUBO esta caleña, que desde hace años triunfa en Estados Unidos como modelo, confesó toda la tortura que vivió los primeros años de su estadía en el país americano. Esto nos contó: “Todo lo que viví fue muy duro. Lo primero que mi expareja hizo fue maltratarme de forma psicológica y eso que solo habían pasado dos meses viviendo juntos. Después de eso llegó el maltrato físico y por todo lo que pasé, en realidad sentí que en cualquier momento podía morir. “Todo empezó cuando tenía 24 años y tomé la decisión de irme a vivir a Estados Unidos. Estando allá, él empezó a maltratarme como pudo y para que yo no dijera nada ni lo denunciara. Me amenazó con que él mismo se encargaba de que me deportaran si lo denunciaba, por eso tuve miedo. “Él hablaba inglés y por ese detalle, cuando la Policía llegaba, después de que me pegaba yo no decía nada. Cuando preguntaban por lo que estaba pasando él solo decía que yo me ponía así porque estaba loca y porque solo quería dañarle sus carros. “Es terrible tener que decir que una de las cosas más fuertes por las que pasé fue una vez que él metió unos billetes al inodoro, los sacó y me los hizo tragar a las malas. Eso, y las dos veces que intentó asfixiarme, han sido de las cosas más dolorosas que he vivido”, nos cuenta en su dramático relato. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

