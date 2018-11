vándalos colapsaron Bogotá

Una bomba incendiaria que lanzaron en contra de los uniformados que custodiaban las instalaciones de la emisora RCN, dejó a un patrullero de la policía con lesiones de consideración en su mano derecha, después de que le prendieran fuego a su uniforme durante las protestas que se llevaron a cabo ayer en horas de la tarde. Pero este no fue el único hecho vandálico que ocurrió. El edificio de este medio también fue violentado a manos de jóvenes que lanzaron, además de bombas incendiarias, pintura y piedras en su contra. Esta no es la primera vez que RCN es blanco de ataques durante las concentraciones estudiantiles, pues en las tres protestas anteriores ataques similares se han registrado. La Policía Nacional se pronunció sobre las agresión de las que fueron víctimas los uniformados de la institución. “Rechazamos cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad del ser humano. Exaltamos a estos héroes de carne y hueso que entregarían hasta su vida si fuera necesario por proteger la de los demás #DiosYPatria”, escribieron en su cuenta de Twitter. Colapsó la ciudad. Pero esto no fue lo único tras las marchas de ayer. Caos y desesperación fueron algunos de los sentimientos que embargaron a los bogotanos durante la tarde, pues los manifestantes también bloquearon las principales vías de la ciudad y varios carriles de TransMilenio. Movilidad confirmó, al cierre de esta edición, que en total 22 estaciones del sistema estaban cerradas debido a que la flota de articulados no había podido salir de los principales portales. La imagen de la noche no fue otra que cientos de capitalinos caminando por las vías de TM a la altura de la troncal de la avenida Caracas, por la carrera 30 y por la calle 26, porque no había transporte que supliera la necesidad de llegar a sus viviendas. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

