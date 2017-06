¡Vamos Millitos, hay con qué ser finalista!

Aun no hay nada escrito. A Millitos le quedan 90 minutos para demostrar que Nacional no es inmortal y que tiene herramientas para eliminarlo. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo están tranquilos, la sensación que dejaron después del duelo en Bogotá prende las esperanzas de pelear nuevamente una final. No será fácil, pero hay que valorar las cosas positivas que tiene el equipo. Q’hubo le presenta las cuatro razones por las que los hinchas no debemos perder la esperanza de eliminar a Nacional en su propia casa. Encuentra las razones y más noticias como esta en la sección Zona Deportes de tu periódico Q´hubo.

