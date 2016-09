VALERY DOMÍNGUEZ LOS TIENE ENLOQUECIDOS

Una de las mujeres que siempre ha dado de que hablar por su espectacular figura, carisma y talento es la ex Señorita Colombia Valerie Domínguez, a quien no la tocan los años. La actriz luce más bella que de costumbre y por eso tiene chorreando la baba a más de uno y a otras, en cambio, las tiene tulliditas de la envidia. La barranquillera de 35 años, continúa cuidando y manteniendo su cuerpazo, el mismo que le sumó puntos para quedarse con la corona de Señorita Colombia en el año 2005. Al igual que su prima Shakira, esta mujer ha demostrado en el exterior que tiene cualidades de sobra para triunfar en cualquier ámbito. Cabe recordar que después de los líos judiciales en los que se vio involucrada por culpa de su ex pareja, Juan Manuel Dávila, Valerie fue absuelta de los cargos que se le acusaba en el sonado caso de “Agro Ingreso Seguro”, año 2011. Ahora ella está centrada en su carrera como actriz de Hollywood, industria en la que debutó el año pasado. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

