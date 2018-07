Uribe renunció al senado por llamado de la corte

El senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez anunció en la tarde de ayer, a través de su cuenta de Twitter, su renuncia al Congreso de la República a causa del llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno y fraude procesal. “La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”, publicó el expresidente en su red social, e insistió en que se le acepte la renuncia. En un comunicado la Corte explicó que luego de una rigurosa indagación que duró varios meses, la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal logró recopilar evidencia que condujo a abrir la investigación en contra de Uribe y del también congresista Álvaro Hernán Prada, quien se pronunció en la tarde de ayer (ver recuadro). “Antes de presentarse a esta diligencia tendrán oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen. Y contarán con tiempo suficiente para preparar la defensa frente a los cargos que surgen en su contra”, expresó la Corte Suprema. El alto tribunal dijo que concedió la solicitud del senador Uribe Vélez para ser escuchado en versión libre para referirse al caso de la compulsa de copias que le hizo el alto tribunal por presunta manipulación de testigos. Uribe, quien se posesionó el pasado viernes 20 de julio para su segundo periodo como senador, fue llamado a rendir indagatoria, un hecho que motivó su dimisión; pero será hoy el pleno de la corporación el que deberá dar aval a que el exmandatario deje su condición de parlamentario. La dimisión, que deberá ser radicada ante la Secretaría General del Senado, deberá ser anunciada por el presidente de la corporación, Ernesto Macías Tovar, y será ese el momento en que se abra la discusión sobre dicha renuncia. De ser aprobada, su curul la asumiría la dirigente nortesantandereana Mila Patricia Romero. Reacciones tras su renuncia. El excandidato presidencial Gustavo Petro, quien ahora es senador, se pronunció ayer sobre la salida de Uribe. “La renuncia de Álvaro Uribe al Senado es para evadir investigación. El hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, Juan Monsalve, lo acusa de asesinato, y tratando de variar la declaración, Uribe manipuló criminalmente testigos”, escribió en Twitter. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

