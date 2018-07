De una puñalada asesinaron a Nevis

Sentado en un andén y lamentando el profundo dolor que le producía la herida que dos hombres le habían propinado en el pecho, Nevis Rafael Carmona Díaz pasó sus últimos minutos de vida en una calle del barrio San Pedro de Tibabuyes (en Suba). A pesar de que el joven de tan solo 20 años fue trasladado al Hospital de Suba, allí falleció minutos después de haber ingresado a la sala de emergencias. Las autoridades fueron quienes lo trasladaron en una patrulla pensando que podían salvarle la vida, pero lastimosamente la puñalada fue tan certera que comprometió sus pulmones. Riña y muerte. A las 4:00 a.m. de ayer, aproximadamente, los fuertes gritos de dos hombres y el llanto de dolor de un joven sacaron del profundo sueño a los habitantes de la carrera 149 bis con calle 139A. Preocupado, uno de los residentes decidió asomarse por la ventana de su vivienda y observó detenidamente a un joven en el andén que se encontraba malherido. A su lado estaban otros dos hombres, a quienes no pudo identificar. “Yo vi que estaban como peleando, entonces decidí llamar a la Policía para que llegara rápido; pero cuando lo hicieron ya no estaban ellos dos sino solo el muchacho herido y se lo llevaron en una patrulla, pero ya iba muy mal porque pasaron como 20 minutos para que llegaran a auxiliarlo”, le contó a Q’HUBO un testigo anónimo de la zona. Todo parece indicar que el joven, quien llegó de Cartagena hace pocos meses, estuvo tomando y enfiestado en un bar del sector, pero tras acabarse la rumba salió en compañía de estos dos hombres, quienes fueron sus verdugos. Una riña sería la razón por la que Nevis fue atacado de una puñalada, pues cuando las autoridades lo hallaron tenía todas sus pertenencias. “No fue por robarlo. Yo escuché que estaban como que discutiendo; sería un problema entre borrachos porque las peleas los fines de semana por aquí abundan”, recalcó un vecino.

