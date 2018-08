De una puñalada asesinan a Wilfrido

Se desconocen cuántas cuadras alcanzó a caminar Wilfrido Navarro. Lo cierto es que el joven de 32 años se desplomó en la Carrera 87A con Calle 41 Sur en el barrio Patio Bonito, sector Villa Hermosa (localidad de Kennedy). Según indicaron los vecinos, el hombre estaba gravemente herido, pues tenía una puñalada en el abdomen. Los residentes afirman que nunca se percataron de ningún enfrentamiento en la cuadra, sino que cuando salieron el domingo en la noche se encontraron con la zona acordonada, varias marcas de sangre en el suelo y presencia de las autoridades. “Yo nunca escuché nada, ni gritos o voces pidiendo auxilio. Cuando salí a trabajar habían muchos uniformados y un carro de esos de criminalística. Hasta ese momento no sabía lo que había pasado pero luego los vecinos empezaron a contar”, informó a Q’HUBO una residente de la zona. Herido en la vía. Este diario conoció que la víctima, al parecer, iba en compañía de otro sujeto, quien aparentemente lo estaría auxiliando. Unos uniformados de la zona nos contaron que Wilfrido iba caminando con otra persona en busca de un taxi. De pronto, el muchacho no aguantó más y se desgonzó en plena vía pública. “Hasta el momento no se tiene conocimiento del punto exacto donde se dio la agresión. Lo que sabemos es que el joven cayó en esta cuadra, pero aún se desconoce bajo qué móviles se dio el ataque y quiénes serían los presuntos responsables. Lo único que sabemos es que él era de la Costa y había llegado aquí, a Bogotá, hace como dos días”, dijo un policía en el sector. Luego de que Wilfrido se desmayara en la vía, unos residentes de la zona le notificaron a las autoridades lo que estaba pasando, tal parece que en ese instante el muchacho seguía con vida. “Me cuenta una vecina que ella vio al muchacho tendido en el andén y un lago hemático a su alrededor, pero nunca me dijo si alguien lo acompañaba”, mencionó una mujer en el sitio. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos y de inmediato auxiliaron al joven, lo subieron en un vehículo y lo trasladaron a la Clínica del Occidente. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

