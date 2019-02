Una imprudencia le costó la vida

Corrían las 7:10 de la noche del martes cuando una larga fila de carros se agolpó sobre la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo (en Kennedy), producto de un accidente de tránsito. José Asdrual Parada Bello, de 78 años, fue la víctima fatal, quien fue arrollado por una camioneta al evadir el uso del puente peatonal. “Por la pereza de caminar, las personas no cruzan el puente peatonal y prefieren pasar corriendo la avenida. Aquí han ocurrido varios accidentes de tránsito por cuenta de los peatones que no transitan por la zonas indicadas”, aseguró un trabajador del sector. José Asdrual Bello, un hombre de la tercera edad, tomó la peor decisión de su vida al no caminar hasta la estructura de cemento, ubicada entre los barrios Cervantes y Los Andes, a escasos 50 metros de distancia de donde ocurrió el siniestro vial.“Yo estaba trabajando, cuando escuché la estrellada. Rápidamente salí a mirar qué había pasado y ahí fue cuando vi a un hombre tirado en el piso, delante de un carro. Mucha gente se acercó a ayudar, pero ya el hombre había muerto, pues como era viejito no resistió el golpe”, señaló una de las mujeres que trabaja en una floristería de la zona. No fue la única víctima. Pero la noche del martes no solo se tiñó de pánico para don José, pues los ocupantes de una camioneta blanca, que se movilizaba de oriente a occidente por la avenida Primero de Mayo, también resultaron afectados. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

