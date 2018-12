Una dura para correr y pedalear

Nacer en una familia apasionada por el deporte fue la razón por la que Blanca Liliana Moreno, desde muy pequeña, decidió encaminar su vida hacia las competencias. Su padre, Juan Pablo, vio en ella talento para el ciclismo, por lo que desde la época en la que estaba en el colegio la motivó a prepararse físicamente para ser una de las mejores pedalistas. “Siempre vi a mi papá practicar ciclismo, pero de manera aficionada. Y recuerdo que en 2009 y 2010 nos retábamos a recorrer la subida a patios (Vía a La Calera). Entonces, ahí comencé a conocer el ambiente de esta disciplina, y me motivé a mejorar mis habilidades. “Conocí al entrenador Diego Pérez, y con él inicié la preparación. Luego de graduarme de bachiller entré a la Liga de Ciclismo de Bogotá y me metí de lleno en el deporte”, le relató Liliana a Q’HUBO. Los resultados de Liliana, luego de 11 años de trayectoria, han sido los mejores: fue campeona nacional de ruta en 2013; dos veces ganadora del Tour Femenino de Colombia (en 2012 y 2013); dos veces campeona departamental, y recientemente logró el título de la Vuelta a Costa Rica. Estos triunfos le abrieron las puertas al ciclismo internacional, ya que este año cumplió su sueño de firmar con un escuadrón de élite: el Astana, donde también está Miguel Ángel López. “Ha sido una experiencia especial. Es un nivel diferente de ciclismo profesional, y lo aprovecho como la oportunidad que muy pocas corredoras colombianas tenemos. “Tuve la posibilidad de participar en el Giro de Italia Rosa (logrando el puesto 52, fue la mejor latina), el Giro de Toscana y el de California (Puesto 11), y eso me permitió participar en la Copa Mundo. Pero quiero seguir trabajando para dar buenos resultados”, agregó Moreno, de 26 años. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

