Una actriz fantástica

En plena década de revelaciones y revoluciones, Daniela Vega se alza como protagonista. Ella fue la primera actriz transgénero en participar en la presentación de los Premios Óscar, entregados en la noche del domingo, cuando dio paso al cantante Sufjan Steven, quien iba a interpretar ‘Mistery of love‘, incluido en el filme ‘Call me by my name‘ (‘Llámame por tu nombre’). Esta bella trans no solo hizo historia por su género, sino también por su procedencia. Vega es Chilena y se convirtió en la primera latina en hacer las cosas tal y como siempre soñó. Además, se alzó con el premio a mejor película de lengua extranjera con ‘Una mujer fantástica’, cinta en la que es protagonista.

Etiquetas: actriz transgénero, Call me by my name, Daniela Vega, Mistery of love, Premios Óscar, Sufjan Steven