Un triatleta que no tiene límites

Aunque Jeisson Fierro Calderón nació en el municipio de Garzón (Huila), se siente mucho más bogotano que muchos ‘rolos’, no solo porque lleva viviendo en la capital más de 12 años, sino porque viste con orgullo la camiseta de Bogotá cada vez que compite en el difícil deporte del triatlón. Desde muy temprana edad el hijo de César Augusto y Maritza comenzó a nadar en el Complejo Acuático Simón Bolívar, logrando realizar con éxito todos los cursos y niveles exigidos por el IDRD. Debido a sus excelentes condiciones físicas y técnicas, Jeisson fue seleccionado para integrar el selecto grupo de semilleros, con el fin de perfeccionar sus movimientos y ser un nadador profesional. “Un día, en uno de los entrenamientos de perfeccionamiento, los profesores me insinuaron que me veían con muy buenas condiciones para practicar triatlón. Justo 15 días después se disputó la Copa Colombia 2017, en la que participé y terminé en el cuarto puesto; ahí me di cuenta que en el triatlón podía realizar mi sueño: ser un deportista de alto rendimiento”, argumentó Jeisson, quien mañana cumplirá 18 años. A entrenar se dijo. Motivado con el gran desempeño en la Copa Colombia, Jeisson se inscribió en la Liga de Triatlón de Bogotá y también en los Juegos Supérate, prueba de deportes intercolegiados en los que disputó las finales de los años 2017 y 2018. Más allá de su excelente estado físico, logrado gracias a la natación, el triatlón es uno de los deportes más exigentes que hay, motivo por el cual este deportista que compite en la categoría junior realiza un fuerte entrenamiento para mantenerse en los primeros lugares del escalafón nacional. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

