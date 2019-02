Un muerto y un herido en persecución

La familia Caballero es consciente de la mala decisión que su ser querido, Jéfferson Caballero, y su amigo, Cristian Cabanzo, tomaron al evitar el puesto de control de la Policía durante la mañana de este jueves; pero también saben que la reacción de las autoridades, según ellos, fue desproporcionada, al desenfundar un arma y dispararles a los dos jóvenes. Se podría decir que el accidente, en el que uno de los jóvenes murió y el otro quedó gravemente herido, ocurrió debido a varios factores, entre ellos: el exceso de velocidad, el estado de alicoramiento de las víctimas, y sin duda alguna, la presión que los uniformados ejercieron al atacarlos con los proyectiles. Cabanzo, quien iba conduciendo la moto con la que quisieron burlar a la Policía, pereció, presuntamente, a causa del golpe contundente que recibió tras chocar contra un árbol, dicen los galenos del centro asistencial a donde fue trasladado. Mientras que Caballero, quien quedó golpeado por la caída, además resultó con dos heridas de arma de fuego producto de los disparos que les hicieron los uniformados mientras manejaban a toda velocidad por las calles del barrio Gustavo Restrepo (localidad de Rafael Uribe). Investigan el ataque. Por la gravedad del asunto y las víctimas que dejó, las autoridades judiciales abrieron una investigación con el fin de establecer los motivos puntuales por los que los efectivos, adscritos a la estación de Policía de San Cristóbal, accionaron el arma de fuego. “Ellos estaban tomando y no pararon en la moto porque no tenían la revisión técnico mecánica, pero la Policía no tenía por qué dispararles así. “Nuestro sobrino (Jéfferson) dice que además de los dos disparos que le dieron a él, está seguro que el amigo (Cristian) tenía una herida de bala en el hombro izquierdo; además indica que él sintió que dos balas más le pasaron muy cerca”, dijo a Q’HUBO Paola Caballero, tía del joven que sobrevivió. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

