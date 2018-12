Un humorista que se reinventa

Sin duda alguna Juan Ricardo Lozano, más conocido como el ‘Cuentahuesos’, es uno de los humoristas que siempre le saca el lado amable a todo, hasta a los momentos más duros. Solo basta recordar el inconveniente que tuvo este año al enterarse que su contrato con el canal Caracol no había sido renovado, a lo que le sacó más de un chiste. En vez de derrumbarse, él vio una nueva oportunidad para involucrarse en nuevos proyectos para, como él mismo dice, hacer de la televisión colombiana algo mejor. “Creo que Dios me bendijo con esta nueva oportunidad de participar en el programa ‘Lo sé todo’. Cuando no me renovaron más el contrato con el canal Caracol, justo en ese momento los productores de este programa de farándula estaban buscando un comediante, entonces me atreví y pasé mi propuesta del personaje del ‘Descoordinador’ y les gustó. Esto me llenó de vida en el momento que más lo necesitaba”, afirmó Lozano. Llegar al programa ‘Lo sé todo’, del canal 1, fue la oportunidad perfecta para que Juan Ricardo Lozano pudiera desarrollar su nueva propuesta, un personaje cargado de humor con el que quiere dejar un lindo mensaje y, al mismo tiempo, hacer reír al público. “Es un proyecto que nació desde ‘Sábados felices’. La idea con este papel era hacerle un homenaje a todas esas personas que están detrás de cámaras, que siempre están apoyando el talento, pero a quienes casi nunca se les reconoce su labor. Es un personaje nuevo que entiende que producir causa estrés, pero siempre con su lado humorístico”, reveló. Pero entre los planes de este bogotano no está únicamente concentrar su atención en el programa de entretenimiento. Para este 2019 espera retomar los proyectos que había iniciado a comienzos de este año, pero que a causa de difíciles momentos que atravesó tuvo que suspenderlos. Juan Ricardo planea culminar un proyecto que viene desarrollando con pueblos indígenas de Colombia para mostrar cómo se divierten estas comunidades. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

