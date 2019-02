Un herido en atraco a bus del SITP

Un acto heroico por poco le cuesta la vida a un conductor del Sitp, quien resultó con una herida de consideración en la ingle en medio de un atraco. Aunque el hombre quiso poner resistencia para proteger a los pasajeros que movilizaba, el hurto se dio y él no pudo evitar que el proyectil de un arma de fogueo lo impactara dejándolo vulnerable. Aún después de ser atacado, el conductor manejó varias cuadras para poder llegar al paradero de la ruta, en donde pudo estar seguro y fue asistido por paramédicos quienes luego lo llevaron a un centro médico. Según colegas de la víctima, hechos como estos se han vuelto frecuentes y hace no más de 15 días otro hurto similar, pero sin heridos, se presentó en el mismo lugar en donde los delincuentes operaron este domingo en horas de la noche. “El CAI del barrio El Perdomo está a muy pocas cuadras del sitio en donde hirieron al compañero y aún esto sigue pasando. La vez pasada en ese mismo paradero robaron a otros pasajeros. Los usuarios se suben sin pagar el pasaje y uno no le puede decir nada a nadie porque todos nos quieren agredir. Menos mal esa herida no fue tan grave, porque pudo ser peor”, dijo otro conductor en el lugar de los hechos. El disparo. A eso de las 8:30 p.m. de este domingo, ‘Motas’, como le dicen de cariño al conductor afectado, se movilizaba por la Calle 60A sur con Carrera 74 (en el barrio La Estancia) cuando un pasajero timbró para bajarse. El operador ubicó el paradero más cercano y sin problema alguno se parqueó para que las personas descendieran, momento que los dos delincuentes aprovecharon para abordar el bus azul y con un arma intimidar a los presentes. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

