Un disparo al pecho en posible atraco

Cuando la bala atravesó el pecho de Jonny Mauricio Calderón Contreras, su hermano, quien estaba cerca de él, corrió tan rápido como pudo, queriéndose alejar de la tragedia, seguramente pensando que así podría huir de esa oscura realidad. El joven, cuando abre los ojos hoy en día, recuerda una y otra vez la acción en la que fue asesinado su hermano y no para de preguntarse: ¿por qué acabaron con él? Esa misma pregunta intentan responderla las autoridades por medio de una investigación que están adelantando, y de la cual hasta ahora no se conocen detalles. De manera preliminar, en una versión dada por la familia del fallecido, se presume que todo podría obedecer a un atraco. En su afán por buscar respuestas, los dolientes recorrieron ayer la misma ruta que caminó Calderón Contreras la noche en la que le dispararon y hallaron algunas cámaras de seguridad en las que, por desgracia, no se logra ver al criminal; por tal motivo ahora solo queda esperar una ayuda divina para que haya un resultado positivo lo más pronto posible. “El celular de mi hermano no aparece, por eso pensamos que pudo haber sido un atraco, porque él no había tenido ningún problema en los últimos días”, señaló Jéssica, hermana del occiso. La última caminata. De Jonny, dicen que era un hombre trabajador y dedicado a su hogar, muestra de ello es que la noche del lunes, luego de cumplir con su jornada laboral, llegó a su vivienda en el barrio Altablanca (Usaquén) para departir con los suyos. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ¿por qué acabaron con él?, barrio Altablanca (Usaquén), fue asesinado su hermano, hallaron algunas cámaras de seguridad, Jonny Mauricio Calderón Contreras