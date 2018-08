El último viaje del camionero

Las vías del país están de luto luego de conocer un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de un hombre de entre 50 y 55 años, quien conducía un camión en inmediaciones del municipio de Mosquera, en Cundinamarca. Aunque son múltiples las versiones sobre las causas del incidente, todo parece indicar que una mala maniobra del experimentado conductor lo habría hecho chocar contra una estructura de concreto recibiendo un golpe contundente. Según las autoridades que atendieron este hecho, situaciones como estas se han vuelto frecuentes en las carreteras del país por varios factores, entre ellos la falta de descanso por parte de los conductores quienes sufren ‘micro sueños’. “Otras de las razones son los excesos de velocidad, los descuidos a la hora de conducir o las fallas mecánicas”, informó de manera extra oficial un uniformado que conoció lo ocurrido. Aunque ninguna de las anteriores causas se han comprobado en este accidente de tránsito, hasta ahora las autoridades no descartan ninguna de ellas, pues la versión final se conocerá únicamente cuando los peritos judiciales hagan lo propio, al igual que los galenos de Medicina Legal. Maniobra fatal. Una prolongada congestión vehicular a lo largo de la calle 13 fue la señal para que varios conductores que salían y entraban de la capital por el occidente de Bogotá se dieran cuenta de un serio accidente de tránsito que se presentó la mañana de este sábado. Las primeras versiones de lo ocurrido señalan que aproximadamente a las 4 a.m. el conductor de un pesado vehículo de carga, que se movilizaba en sentido occidente oriente por el sector conocido como tres esquinas, en Mosquera, fue a dar contra una estructura de concreto y posteriormente cayó a una cuneta. El contundente golpe que produjo este choque llamó la atención de algunos transeúntes y moradores de la zona, quienes no tardaron en aproximarse a ese sitio para intentar prestar los primeros auxilios a la víctima. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

