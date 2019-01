ÚLTIMO VIAJE DE GILBERT JUNTO A SU ESPOSA

Gilbert Andrés Medina González era un querido radio operador de la Secretaría de Salud, un hombre reconocido entre las personas de la red pública por su profesionalismo y el gran ser humano que era. Sus amigos lo destacan como un ser alegre, luchador y que nunca se daba por vencido; incluso, libró una dura batalla que iba ganando contra el cáncer y su espíritu no se apagó ante dicha enfermedad. No obstante, las jugarretas del destino hicieron que el Gilbert partiera de este mundo mucho antes de poder ver crecer a sus dos hijos, pues en medio de un aparatoso accidente de tránsito en el barrio Galerías (Teusaquillo) falleció en las horas de la noche del domingo, luego de ser arrollado por un bus del Sitp. Su esposa Mónica Andrea Peña Sánchez, quien lo acompañaba como parrillera en la motocicleta involucrada en el incidente, resultó gravemente herida y se está recuperando de las lesiones en el Hospital San Ignacio.Entre tanto, las autoridades de tránsito investigan lo sucedido para determinar quién tuvo la responsabilidad en este incidente. De manera preliminar se estableció que Gilbert habría omitido un semáforo en rojo y que esta habría sido la razón que desencadenó semejante tragedia. No obstante, serán los investigadores encargados del caso quienes determinen a ciencia cierta qué ocurrió la noche del domingo. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

