Trucos para conseguir vuelos baratos

Una aplicación que le servirá. Skyscanner es un buscador de vuelos baratos. Usted puede bajar la aplicación a su celular o visitar la página web y se dará cuenta que hay tiquetes con unos precios que ni se imagina. Tiene varias herramientas con las que puede acomodar los precios a su presupuesto. Inténtelo, seguro que funciona. Acomódese a los horarios. Si usted es flexible en su fechas de viaje y no lo hace en temporada alta (Navidad, Semana Santa o fin de año) tenga la seguridad de que hay ofertas súper chéveres para usted. También ayuda mucho no depender de horarios, es decir, que pueda coger el vuelo a la hora que sea y que no le importe trasnochar o madrugar. Lo ideal es que pueda cuadrar el destino en temporada baja, todo con planificación se puede lograr. Resérvelos por separado. Algo que pasa mucho es que las personas compran los pasajes de ida y vuelta al mismo tiempo para que salgan más baratos, esa es la creencia, pero no siempre es así. Muchísimas veces sale mejor adquirirlos por separado. Acá hay un punto muy importante: siempre que esté planificando un viaje, lo primero es investigar a fondo qué es lo que más le conviene. Compare, tire cuentas y mire qué es lo mejor. Además, opte por los vuelos con varias escalas, estos son más económicos que los que son directos. No importa que le toque esperar varias horas en otro destino. Maleta en la cabina. Algunas aerolíneas cobran por llevar equipaje en la bodega del avión. Por eso es importante que contemple la posibilidad de llevar su maleta en la cabina. Seguro que se puede: para viajar no se complique, entre más práctico sea más barato le saldrá todo. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

