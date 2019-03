Tristeza por dos vidas que se apagaron

Dos pérdidas irremediables tiñeron de luto las calles del barrio San Jorge en la madrugada de ayer, y todo por cuenta del deceso de Disnery Riascos Rodríguez, una mujer de 27 años que completaba siete meses de gestación. La noche del lunes no fue nada placentera para ella, pues después de acostar a sus dos hijitos, de 4 y 8 años, se dispuso a descansar en su cama, pero algo no andaba bien en su interior. Fue hasta las 2:30 a. m. de ayer que la Policía de Rafael Uribe recibió una llamada de alarma pidiendo asistencia médica para Disnery. Al llegar a la Calle 40I sur con Carrera 13B los oficiales se dieron cuenta que Riascos Rodríguez había tenido un aborto y yacía en el piso ensangrentada. De inmediato, la llevaron hasta el hospital El Tunal, donde los médicos no pudieron salvarla. “La muerte de la mujer está por establecer, pero no fue violenta. En un comienzo los niños quedaron a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia, pero luego fueron entregados a la familia de Disnery. Aún no se pueden determinar las causas de su deceso, solo hasta que salga el dictamen forense”, señaló un oficial de la Policía que atendió el caso. Q’HUBO hizo presencia en la zona y habló con allegados a la difunta, quien provenía de Buenaventura (Valle del Cauca) y trabajaba en una empresa de aseo. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

