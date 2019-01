Tristeza en Soacha por el fin de Juan

Con muchas más preguntas que respuestas, desolados y con un dolor que no les cabe en el pecho permanecen los seres queridos de Juan Camilo Herreño Micán (24 años) luego de que de manera violenta, pero en las más extrañas circunstancias, el joven perdiera la vida la tarde del miércoles. Los familiares de Juan, quien se ganaba la vida como celador, de lo único que tienen certeza es que al muchacho le arrebataron la vida de dos golpes contundentes en la cabeza, aunque no hay ninguna pista que les ayude a esclarecer en qué circunstancias le pegaron de forma tan salvaje, ni mucho menos hay alguna persona capturada por el hecho. “No sabemos a ciencia cierta qué le pasó, si a él lo querían robar o quién o por qué lo golpeó, el caso es que él apareció en la calle con dos golpes en la cabeza, completamente mojado y no tenía ni los cordones de sus zapatos ni tampoco la correa. El resto de sus pertenencias, su celular y sus documentos los llevaba consigo, por lo que no entendemos qué clase de banda delincuencial está operando en Soacha y por qué solo se le llevaron eso”, aseguró Julio, tío político del hoy occiso a Q’HUBO. Entre tanto, las autoridades confirmaron que si bien se manejan muchas hipótesis alrededor del caso, sería prematuro atreverse a afirmar las razones por las que en este momento Juan Camilo ya no está con su familia. “Se están adelantando las investigaciones judiciales correspondientes y estamos comprometidos con otorgar justicia al caso. No obstante, sería irresponsable aseverar el motivo por el que ocurrió el homicidio porque ni siquiera nosotros mismos lo sabemos”, aseguró una fuente oficial a este medio. Enigmática muerte. Luego de un duro día de trabajo como guarda de seguridad en una empresa privada, el domingo cerca de la una de la mañana Juan Camilo, quien era oriundo de Pulí (Cundinamarca) se dirigía a su casa en el barrio San Mateo de Soacha. Entérate de la nota completa en nuestra edicón impresa.

