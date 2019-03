Triste final de Jhon en su ‘bici’

“Mi hijo no, mi hijo no”, era lo que repetía entre lágrimas la madre de un menor de diez años, quien ayer sobre la 1:00 p.m. perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito. Según cuenta la comunidad, el niño identificado como Jhon se movilizaba en una bicicleta por la Calle 56 Sur con Carrera 89, en el barrio San Martín, sector de La Cabaña (Bosa) cuando un camión lo embistió. “Yo estaba aquí y me di cuenta de todo. El niño venía transitando por la vía e iba orillado contra el andén, de un momento a otro apareció el camión y no sé qué le pasaría al señor, si fue que le dio un microsueño, se quedó sin frenos o qué. El caso fue que hizo una mala maniobra y aunque intentó esquivar al niño, terminó arrollándolo con las llantas traseras”, comentó un vendedor en la zona. Ante lo sucedido y el frenar del camión, la comunidad corrió a auxiliar al pequeño, quien lastimosamente no logró ser trasladado a ningún centro asistencial porque el impacto lo dejó sin vida en el sitio. “Aunque nosotros tratamos de auxiliarlo no había nada que hacer, el niño no tenía signos vitales, así que procedimos a llamar a la Policía para que se encargara de la situación”, dijeron unos tenderos. Al llegar, las autoridades procedieron a acordonar la zona e iniciaron el levantamiento el cual concluyó sobre las 2:00 p.m. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: barrio San Martín, Calle 56 Sur con Carrera 89, el niño no tenía signos vitales, Jhon, sector de La Cabaña (Bosa), un aparatoso accidente de tránsito