Tres tiros a Luis en la frutería

Dos personas (un hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta) arribaron el domingo en horas de la tarde a una frutería ubicada en la Calle 65 Sur con Carrera 79C, en el barrio Bosa Centro, y le dispararon en tres oportunidades a Luis Antonio Pardo Ruiz. La gente de la zona asegura que ese asesinato se presentó pasadas las 5:30 p.m. y que los tiros fueron los que los alertaron. “Yo me di cuenta del ataque fue porque sonaron tres tiros. La verdad, yo sentí mucho miedo y lo que yo hice fue acurrucarme y rogar porque no me pasara nada. A lo lejos escuché que una motocicleta arrancó a toda velocidad”, confesó ayer a Q’HUBO un vendedor informal de la zona. Ataque mortal. Según testigos del sicariato, Luis Antonio ingresó a la frutería sobre las 5:20 de la tarde y a los quince minutos aproximadamente llegó una motocicleta color azul. Se detuvo frente al establecimiento, el parrillero ingresó, disparó contra Luis y salió corriendo del lugar. La mitad del cuerpo de Luis Antonio quedó sobre la mesa y los comensales empezaron a evacuar el local. “Yo, tras escuchar las detonaciones, vi que salió una persona corriendo de la frutería hacia una moto que la esperaba sobre la Calle 65 Sur. Los dos agresores salieron a perderse y no lograron ser reconocidos porque llevaban puesto los cascos”, confirmó una persona en el sitio. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

