Tras atraco Cristian no resistió el susto

Un fuerte susto llevó a Cristian David Gil Castro a la tumba. El menor de 16 años, quien sufría del corazón, perdió el conocimiento después de que un sujeto lo abordara en el barrio San Jorge (Rafael Uribe Uribe) para hurtarle sus pertenencias. “Mi niño no estaría muerto si ese criminal no lo hubiera interceptado para robarlo. Hoy con nuestro corazón hecho pedazos lo único que pedimos es justicia”, coincidieron varios familiares del menor entre lágrimas. Atraco fatal. El terrible hecho sucedió el martes pasadas las 7:00 p.m. cuando Cristian Camilo había salido del colegio donde cursaba su grado once. “Nosotros salimos con Cristian y yo lo dejé con una amiga mientras me iba a cambiar el uniforme, pero cuando regresé mis compañeros me dijeron que Cristian había perdido el conocimiento y que debíamos trasladarlo a un hospital”, comentó a Q’HUBO una amiga del menor con quien estudiaba en el colegio Alexander Fleming, también de Rafael Uribe. Según las versiones de algunos compañeritos, Cristian fue interceptado por un sujeto a pocas cuadras del colegio, quien le robó su celular. “Eso sucedió por la Diagonal 45 con Carrera 13 G, un tipo que ya es conocido en el sector porque se dedica al hurto intimidó con un cuchillo a Cristian y del susto él se desmayó. El delincuente le quitó su celular y se dio a la fuga”, recordaron unos testigos. El estudiante sufrió un fuerte golpe en la cabeza y al ver que no reaccionaba, sus compañeros de clase decidieron trasladarlo al Hospital El Tunal. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

