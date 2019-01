Trágico fin de un amor

“Dios perdónala tú, porque por mi parte no le perdono nada y siempre cuida de mis hijas”, fueron las palabras que horas antes de una tragedia, como si estuviera anunciando el dolor que embargaba su corazón y que terminó cegando su mente, puso a través de sus redes sociales Álvaro Andrés Caicedo Neuta antes de asesinar a su exesposa. El hombre, que se dedicaba a la venta de carbón, llevaba separado de Aura Cristina Amaya Neme, la madre de sus dos pequeñas, hacía ya varios meses. No obstante, el dolor que le causó la separación no lo dejó estar tranquilo y decidió, además de dispararle a la dama en dos ocasiones, accionar el arma también en su propia contra y morir junto a ella. La historia de amor terminó con la muerte de ambos y con un manto de dolor para las personas que los conocieron y que hoy no pueden creer que sea cierto el fatal desenlace. “Uno no puede creer que pasen este tipo de cosas. Es muy doloroso pensar en ambas familias, en las niñas que por todo esto van a crecer sin padre y sin madre y que en últimas son las más afectadas. Que el Señor perdone las culpas del muchacho y que tenga en su santa gloria a Aura, ella era una mujer trabajadora que llegaba temprano todos los días a cumplir con sus labores, una persona honesta y que no se metía con nadie. De verdad que estoy sin palabras, no puedo ni pensar como todo sucedió delante de mí”, comentó a Q’HUBO una comerciante informal en el lugar de los hechos. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Álvaro Andrés Caicedo Neuta, antes de una tragedia, asesinar a su exesposa, Aura Cristina Amaya Neme, la muerte de ambos