Tragedia en el parque por un microsueño

Un microsueño sufrido por el conductor de una camioneta doble cabina y de platón, terminó costándole la vida a Leidy Bello, una joven de 33 años que transitaba por la carrera 100 con calle 54 C Sur, en el barrio Porvenir, sector El Corzo de Bosa. El inesperado accidente se registró sobre las 11:30 a. m. de este jueves, cuando la joven se movilizaba en su bicicleta por la ciclorruta. “Yo vi todo lo que paso. Resulta que venía una camioneta color blanco en sentido norte-sur, y en ese carril hay una ciclorruta en la que se movilizaba la mujer en su bicicleta, en sentido sur-norte. De pronto el conductor de la camioneta perdió el control y terminó arrollando a la muchacha, que según tengo entendido, se dirigía al colegio a recoger a sus niños”, contó un tendero de la zona. El implicado, aparte de embestir a Leidy, se subió al andén y terminó en la mitad un parque. Se llevó por delante un árbol y una señal de tránsito. Según indican en el sector, casi que no puede detener el auto. Querían lincharlo. “El muchacho abrió la puerta y se bajó muy asustado. Lo único que decía era: ‘me cogió el sueño, me cogió el sueño’, y fue entonces cuando varias personas se le abalanzaron con la intención de golpearlo; querían lincharlo y le reclamaban porque supuestamente iba tomado, pero no era cierto”, informó un residente del sector. Q’HUBO dialogó con algunos uniformados en la zona, y conoció que el joven no se encontraba en estado de alicoramiento, sino que sufrió un microsueño por causa de su trabajo en la madrugada, en el sector de Corabastos. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

