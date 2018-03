Trabaja a diario por sus sueños

Los medios de comunicación son un universo complejo y lleno de responsabilidades, cosa que Ana Milena Gutiérrez, presentadora y periodista de Noticias Caracol, ha asumido con todos los pantalones del caso. Hoy su trabajo la ha llevado a ser una mujer con credibilidad y mucho carisma ante los televidentes. ¿Cuáles han sido sus mayores aspiraciones en los medios? Las aspiraciones que he tenido han sido a mediano plazo y no tan pretenciosas. Me costó entender al principio que todo tiene su momento. Sin embargo, la vida me ha llevado por el camino de la comunicación, incluso en un par de momentos en los que pensé que debía hacerme a un lado para cumplir otros sueños.

