Torturan y asesinan a mujer en la loma

Con el pantalón a mitad de pierna, varias puñaladas en el pecho y su cara totalmente ensangrentada fue como encontraron los vecinos del barrio Divino Niño, segundo sector de La Colina (Ciudad Bolívar), a una mujer de aproximadamente 26 años. El terrible hallazgo se dio en una de las empinadas lomas del barrio, exactamente en la calle 80A bis C sur con carrera 14B. La víctima, quien no pudo ser identificada, estaba tenida en el suelo, presentaba varias heridas en su cuerpo y una de ellas, la más aterradora, en el cuello. “La mujer estaba irreconocible, pues su cara tenía mucha sangre y, además, se la llenaron de tierra. Pero eso no fue lo peor, a ella intentaron degollarla; también tenía grandes lesiones en su estómago y pecho. ¿Quien sería capaz de hacerle eso?”, contaron en el sitio. El hallazgo. Q’HUBO hizo presencia en el lugar de los hechos y logró establecer que la mujer fue hallada por los habitantes sobre las 5:00 a.m. de ayer. Ella estaba cerca de un tanque de agua en medio de un lago hemático. Su ropa estaba llena de arena. “Yo estaba recostado cuando empecé a escuchar que los vecinos decían: ‘Dios mío, qué le pasó a esta mujer’, entonces fue cuando yo abrí la puerta y salí a mirar qué estaba ocurriendo. En ese instante me encontré con el cuerpo de la joven y varias personas a su alrededor”, aseguró un residente que prefirió no revelar su identidad. El rumor de que había un muerto en la loma se expandió como pólvora y cada vez eran más los curiosos que llegaban al lugar para verificar si reconocían a aquella dama. Ante lo ocurrido, y tras ver que la mujer no daba señales de vida, los presentes se comunicaron con las autoridades, que llegaron al sitio sobre las 5:30 a.m. para confirmar el acto criminal. “Esa mujer tuvo un final muy duro. Cuando yo salí a verla tenía su pantalón a mitad de las piernas y no tenía ropa interior. Unos dicen que también tenía heridas en la parte de los glúteos, pero eso a mí no me costa porque me dio mucha impresión verla y me retiré del cuerpo”, contó una vecina a este medio. Los habitantes mencionaron que tienen la sospecha de que la víctima posiblemente fue accedida carnalmente y que tal vez se trate de un caso pasional, por la forma en que la hallaron.

