TESILLO: EN DUDA PARA EL DOMINGO

El defensor William Tesillo es uno de los jugadores que están en duda para el partido que disputará el Rojazo este domingo ante patriotas (a las 7:30 p.m. en Tunja), por liga águila. A Tesillo, quien no juega desde el pasado 28 de agosto en la derrota 2-1 con Millos (anoche ante La Equidad, al cierre de esta edición, tampoco fue tenido en cuenta), el cuerpo médico de Santa Fe le dio descanso ante la fatiga muscular que presenta. Hay que recordar que William es uno de los jugadores claves en la defensa santafereña. Pero él no es el único que tiene inconvenientes físicos. El defensor Yamith Cuesta también está en duda para el partido ante el cuadro boyacense. Cuesta sufrió un golpe en una práctica la semana pasada y por eso continua en recuperación. El resto de la planilla goza de buena salud y no tendrías problemas para estar en el encuentro ante los boyacenses. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deporte de tu periódico Q´hubo.

