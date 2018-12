Teniente acusa a capitán de violarla

La teniente de la Policía, Kelly Johana Sierra, quien denunció en días pasados que el capitán Eduardo Merchán Prieto la forzó sexualmente, contó ayer a la emisora Blu Radio cómo ha sido su lucha para lograr que su caso llegue hasta la última instancia de la justicia. La teniente Sierra indicó que el hecho se presentó el pasado 24 de noviembre en una fiesta de oficiales de la Policía Nacional, cuando Merchán Prieto cogió su celular sin permiso, se dirigió a una habitación y ella, por tratar de recuperar su móvil, lo siguió. “Todos los teléfonos se encontraban en una misma mesa, cuando él toma el mío asumí que era una confusión, pero cuando sigue su trayecto voy a reclamarlo. El resto de la historia ya ustedes la saben”, explicó. Agregó que hasta ese momento no conocía al capitán Prieto. “Yo nunca trabajé con él, estaba con una excusa médica y por seis meses estuve por fuera de mis labores”. Este caso ha tomado relevancia en el plano nacional, ya que, según denuncia la teniente Prieto, al interior de la Policía no le prestaron atención a sus denuncias. Incluso, dice que sus superiores la dejaron sola en este proceso. “Lo pusieron en duda, a pesar de que mi maltrato físico era evidente”. Luego de eso, afirma que fue a la Fiscalía de Valledupar -donde sucedieron los hechos- y radicó la denuncia. Complementó que ningún general ni alto comandante de la Policía se ha comunicado con ella para conocer de cerca el caso. Sin embargo, la teniente Sierra manifiesta que quiere seguir en la Policía. “Quiero seguir por mi trabajo como profesional. Me encuentro en la institución por vocación”, puntualizó. Capturado el capitán… Merchán Prieto, el acusado de abusar sexualmente de la teniente Sierra tras la fiesta azul de suboficiales de la institución en Valledupar, fue capturado en las últimas horas en el departamento de La Guajira. La orden de captura contra el capitán fue emitida por un juez de la República desde el pasado 7 de diciembre, luego de las investigaciones que adelantó la Fiscalía General de la Nación, que había ordenado una serie de prácticas para determinar la responsabilidad en los hechos. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

