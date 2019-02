Taxista fue agredido por un patrullero

El amor que dice profezar por su hijo condujo a José Yeinert Silva a luchar en repetidas ocasiones con la mamá del menor para que ella le entregue la custodia; sin embargo, la discusión que sostuvieron la noche del sábado llevó al taxista a sufrir contundentes golpes que hoy lo tienen incapacitado y postrado en una cama. Y no precisamente porque la mamá del pequeño (de 5 años) lo haya agredido sino, según Silva, porque un patrullero lo golpeó cuando lo detuvieron en la estación de Policía de Monteblanco, en la localidad de Usme. Se presume que el agresor, identificado como Óscar Rojas, tiene una relación sentimental desde hace varios meses con la expareja del taxista, razón por la cual el uniformado presuntamente le propinó contundentes golpes a Yeinert, quien tiene 25 años. “Nosotros tenemos muchas personas conocidas y en común porque mantuvimos una relación durante varios años y por ellos supe que su novio era el Policía. Yo le pedí a ella que me dejara ver al niño, porque me gusta compartir con él, pero eso siempre es un problema y así mismo pasó la noche del sábado, cuando me detuvieron”, relató Yeinert con su voz entrecorta por cuenta de las lesiones que tiene en su rostro. Agresión en la estación. Corrían las 9:00 p. m. del sábado, cuando Yeinert llegó en su taxi hasta la casa de su hijo, ubicada en el barrio Antonio José de Sucre (Usme) con el fin de visitarlo; sin embargo, esto fue el inicio de una fuerte discusión con la mamá del menor. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

