Tardes de ‘pelis’ en la cinemateca

Si todavía no tiene plan para este fin de semana, tenga en cuenta que durante estos días la Cinemateca Distrital (carrera 7 No. 22 – 79) le ofrecerá una gran variedad de películas que usted podrá disfrutar en compañía de su familia y, lo mejor, a muy bajo costo. Cada una de estas proyecciones nunca antes se habían visto en este gran teatro y muchas de ellas han brillado en importantes festivales de cine a nivel internacional. No se quede sin conocerlas. ¡Disfrútelas! ‘Después de la tormenta’. A pesar de haber empezado una prometedora carrera de escritor, Ryota va de desilusión en desilusión. Se ha divorciado de su esposa Kyoko y gasta todo el dinero que gana como detective privado apostando en carreras, por lo que en un momento dado no puede pagar la pensión alimentaria de su hijo de 11 años, Shingo. Ahora Ryota intenta ganarse nuevamente la confianza de sus seres queridos y formar parte de la vida de su hijo. La situación no parece fácil, pero un día un tifón obliga a toda la familia a pasar una noche juntos. Hora: 6:00 p. m. ‘Matar a Jesús’. Un par de meses después del asesinato de su padre, Paula, una joven de 22 años, se cruzará con Jesús, el sicario que le disparó. A partir de este momento se verá forzada a definir los límites de su propia humanidad. El encuentro entre víctima y victimario revelará cuánto cuesta matar a un hombre, especialmente cuando el otro es el reflejo de uno mismo: una víctima más. Hora: 6.00 p. m. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

