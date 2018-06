Susto por lesión del 10

Preocupados quedamos los hinchas de la Selección Colombia tras conocer que James Rodríguez no estuvo ayer en la segunda práctica del equipo, en el estadio Sviyaga de Kazán, su sede en el Mundial de Rusia. Según lo indicaron algunos periodistas que están cerca al combinado nacional, el 10 sufrió una fatiga muscular en el gemelo de la pierna izquierda, por lo que los médicos le aconsejaron no entrenar en la cancha y quedarse en el gimnasio del hotel de concentración (Ski Resort Kazán) haciendo un trabajo diferenciado. Otro futbolista que también tuvo una lesión como esta y que tampoco estuvo en la cancha fue el volante Wílmar Barrios. Aunque algunos medios prendieron las alarmas e indicaron el riesgo de que por esta lesión el cucuteño se pierda el partido de este martes (7:00 a.m), ante Japón, el delantero Carlos Bacca indicó ayer en rueda de prensa que lo de James y Barrios no es grave y podrán disputar el compromiso. “Ellos se encuentran bien, los dos con una pequeña fatiga, pero es normal debido al gran trabajo que se viene haciendo desde Bogotá. El cuerpo técnico decidió darles descanso, pero seguramente estarán en los próximos entrenamientos con nosotros al 100%”, expresó el atacante atlanticense. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

