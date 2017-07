‘Suso el paspi’ lo divertirá un buen rato

Esta es la oportunidad que muchos estaban esperando para conocer al reconocido humorista Danny Alejandro Hoyos, quien desde hace 12 años le da vida a su divertido personaje de ‘Suso el paspi’. El célebre lustrabotas, con su particular look lleno de cuadros y color, sus pobladas cejas, dentadura casi ‘perfecta’ y un gorro al estilo Don Ramón, estará mañana en el centro comercial Salitre Plaza (Carrera 68 B # 24 – 39) a las 7 de la noche. La función será gratuita, ¡así que no se la pierda! Encuentra más noticias como esta en la sección PowerDays de tu periódico Q´hubo.

