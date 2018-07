Sueñan con tener a Yerry Mina

El Mundial de Rusia 2018 resultó ser para Yerry Mina un capítulo memorable en su carrera deportiva. Es que marcar tres goles con la Selección Colombia (ante Polonia, Senegal e Inglaterra) le permitió al hijo consentido de Guachené (Cauca) convertirse en la figura del combinado nacional. De hecho, fue incluido en el equipo ideal de jóvenes del torneo. Sin embargo, ni teniendo una gran actuación en el Mundial, Mina ha convencido a los dirigentes del Barcelona de mantenerlo en el equipo. Es más, se habla del interés del conjunto ‘Azulgrana’ por venderlo y a un buen precio, aprovechando lo bien que le fue en Rusia. En esa medida, medios internacionales, en las últimas semanas, han informado el interés de varios equipos europeos por los servicios del gran Mina. Q’HUBO le cuenta cuáles son. Everton. El conjunto inglés ha sido el más interesado en contratar a Yerry Mina. De hecho, se conoció que ofreció 80 mil millones de pesos por él. Jair Mina, representante del jugador, reconoció que hubo un acercamiento con el equipo, pero hasta el momento no ha habido alguna negociación. No obstante, de darse su llegada allí, Mina tendría la posibilidad de figurar en una de las ligas más competitivas del mundo (la Premier) y en uno de los equipos que si bien no es considerado grande, sí es de tradición en Inglaterra.

