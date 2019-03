“Soy un jugador más maduro”

El 28 de octubre de 2015, jugando para el Toyes de Francia, Brayan Perea hizo su último gol en el fútbol europeo. Fue ante el Lille, en Liga de Francia, en la derrota 2-1. Desde ahí el caleño vivió una racha negativa de tres años y 5 meses sin marcar. Entonces, buscando un renacer en su carrera y, de paso, reencontrarse con el gol, el atacante decidió regresar a Colombia y probar suerte en Santa Fe. Una decisión acertada, ya que el pasado domingo, ante Rionegro Águilas, en su tercer partido como ‘Cardenal’, el ‘Coco’ sacó un derechazo y de media distancia anotó el tanto del empate 2-2 del Rojo, convirtiéndose en figura. Puso fin a su sequía. Q’HUBO habló con él sobre su nuevo ciclo. ¿Cómo vivió esa época sin poder anotar? Fue un momento difícil en mi carrera, pero gracias a Dios, a mis compañeros y a Santa Fe pude volver a jugar y a anotar. Y lo celebré con rabia por lo que significó: marcar después de tanto tiempo, en medio de la presión por no perder el partido, pero también para demostrar que en este Santa Fe no damos nada por perdido. Se nos escapó la victoria, pero hay que mejorar para alcanzarla. ¿Y cómo se ha sentido en Santa Fe? Yo estoy contento. La verdad que me he ido adaptando rápidamente a lo que pide el ‘profe’ (Gerardo Bedoya) y creo que eso se ve reflejado en que estoy dentro del grupo, estoy siendo una alternativa, pero hay que seguir trabajando, mejorando y estar preparado cuando me toque actuar. ¿Pero qué le hace falta para ser titular? Eso ya lo decide Bedoya. A mí me toca trabajar en silencio y estar listo cuando me toque actuar y mostrar lo que tengo: buen fútbol y goles. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

