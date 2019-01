“Soy lo que soñé de niño”

‘Nicolás Botero’ fue uno de esos personajes con los que Sebastián Boscán se retó a sí mismo, se puso en sus zapatos y lo hizo realidad. El obstinado hombre laborioso, padre de ‘Daniela’ (Mariana Gómez) en ‘Loquito por ti’ y que tuvo un cambio de vida en pleno recorrido de la historia, atrajo al actor paisa, quien encontró en esta interpretación ese relato que no dependía de los protagonistas para ser. Por eso no le fue complicado interpretarlo, dice que pudo sumergirse en ‘Nicolás’ porque literalmente se puso en los zapatos de un papá preocupado por su hija. El resto fue derroche de pasión por un arte que lo envuelve y lo invita a ser integral. En diálogo con Q’hubo, y tras terminar la historia del canal Caracol, Sebastián nos contó cómo vive el arte, qué más le gusta hacer y qué siente frente a los sueños que se ha propuesto. Ha interpretado papeles en novelas más grises, ¿se le dificultó hacer esta, que es más colorida? Yo me siento muy bien haciendo cualquier tipo de personaje, me sufro cualquier tipo de historia. A veces lloro con uno que otro y cada personaje es un reto distinto, que empiezo desde cero. En esos momentos difíciles, ¿qué le ayuda a sostenerse? Cuando yo tenía 13 años y dije “voy a ser actor” se me rieron. Y cuando estuve nominado a Mejor Actor en los premios India Catalina por ‘El estilista’ dije “lo logré”, no me quedo con cosas por hacer. Soy muy cabeza dura y tengo que hacerlo sí o sí. ¿Cómo le va bailando? Muy bien, siempre he bailado. Ahorita bailo tango. Es una cosa que me gusta mucho. Pero hay algo que me falta por hacer y algún día la vida me lo va a dar: cantar. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ¿se le dificultó hacer esta, ‘Loquito por ti’, ‘Nicolás Botero’, me sufro cualquier tipo de historia, que es más colorida?, Sebastián Boscán