Soacha tiene la futura reina del pedal

Uno de los regalos más preciados y que más recuerda Shara Helena Quintero Bohórquez fue una bicicleta que le regalaron Rocío y Leonardo, sus padres, para una Navidad. En ese entonces ella tenía solo años de edad. No pasaron muchas horas para que Shara se diera a la tarea de aprender a montar es su nuevo juguete, y qué mejor profesor que Leonardo, quien tuvo toda la paciencia del mundo para que su adorada hija no sufriera golpes ni caídas. “Realmente me caí muchas veces, pero no me dolió, porque cada vez que montaba en mi bici me gustaba más y lo hacía mejor. Hasta la fecha, cada vez que me subo en una bicicleta siento una pasión única y la adrenalina se me altera. ¡Soy muy feliz!”, recordó Shara, quien nació el 15 de febrero de 2005 y siempre ha vivido en el sector de San Mateo, en Soacha. Cuando Shara tenía 8 años, y debido a su gran amor por el deporte de las bielas, sus padres la matricularon en la escuela del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Soacha, en donde encontró a uno de los mejores formadores de ciclistas del país: Wilson Briceño, quien ha sido su profesor desde el primer día que inició en la categoría infantil. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: inició en la categoría infantil, nació el 15 de febrero de 2005, Rocío y Leonardo, se diera a la tarea de aprender a montar es su nuevo juguete, Shara Helena Quintero Bohórquez, Wilson Briceño