Sin parte del cerebro

Un hombre de 84 años llegó al hospital con debilidad en su brazo izquierdo y su pierna, lo que consideraba achaques normales de su edad. No obstante, los médicos decidieron tomarle una serie de exámenes y cuando salieron los resultados de la tomografía quedaron perplejos, pues descubrieron que le faltaba el lóbulo frontal derecho de su cerebro. Cuando le preguntaron si alguna vez en su vida lo habían sometido a una cirugía craneoencefálica, él respondió que no. El pronóstico de los galenos es que el hombre padece neumocefalia, presencia de aire en la cavidad craneal, lo cual se puede generar por una infección o herida facial. Por derecho a la privacidad del paciente se abstienen de revelar su nombre y país de origen. ¡De no creer!.

