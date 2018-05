Silvestre sobrevivió al ‘Bullying’

No es nada fácil hablar con Silvestre Dangond. Entre muchos artistas todas las miradas y preguntas se fueron hacia él, y aunque el vallenatero, que por todo se ríe, no tiene lió en contestar nada, hay un factor que sí juega en contra: el tiempo. Entre toda la multitud de fans, periodistas y demás asistentes a la rueda de prensa, Dangond se escabulló entre la gente porque se tenía que ir. Ante los ojos de Q’HUBO el cantante no se pierde, porque fácilmente se distingue: más de 1,80 metros de estatura, chaqueta roja, jean ajustado, gorra negra y gafas oscuras. Él entra por una puerta negra, por la que no pasa quien él no quiera. Lea toda la entrevista en nuestra edición impresa.

Etiquetas: cantante, dición impresa, entrevista, fans, periodistas, qhubo, rueda de prensa, Silvestre Dangond, vallenatero