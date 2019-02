Será una dura con el tarot

Con su desparpajo, pero aún más con su talento y las inolvidables interpretaciones que ha hecho a lo largo de su carrera, la hermosa Andrea Guzmán ha logrado permanecer en el corazón de los colombianos. Esta bogotana, quien ha dedicado sus mejores años al mundo de la televisión y el teatro, una vez más espera dar de qué hablar en la TV nacional con su personaje de Graciela Blanco, papel que hará parte de ‘La Gloria de Lucho’ (9:00 p. m.) del canal Caracol, y con el que esta mujer muy seguramente hará que todo se ponga de cabeza. “Ella es una mujer a la que Lucho’ acudirá para conocer y obtener esas respuestas que no ha conseguido en ningún otro lado”, aseguró con gran emoción la bella actriz. En entrevista para Q’HUBO Andrea reveló detalles de este personaje, el cual la tiene feliz de estar nuevamente en la pantalla chica. Además, confesó qué fue eso tan extraño que tuvo que hacer para que su interpretación se vea creíble. ¿Cómo describe a su personaje? Graciela se convertirá en la única mujer que cree que ‘Lucho’, un hombre sin educación y sin ningún tipo de preparación, sí puede llegar a ser concejal. Ella es la que lo va a impulsar y en parte como que lo empodera y hace que él tome la decisión de dar ese paso. ¿Será más que una amiga para ‘Lucho’? Debido a ese apoyo que ella le da nace una bella amistad muy especial que en realidad sí podría traerle serios problemas en su matrimonio (risas). ¿Graciela sí existió? Sí, hasta donde tengo entendido ella existió pero la verdad yo no tuve contacto con ella. ¿Recurrió a una práctica especial para darle vida a esta mujer? Todo lo que hago me lo disfruto al máximo, pero con este personaje hubo algo muy especial y es que como ella es una mujer que lee las cartas y casi que le adivina el futuro a otros, tuve que aprender a leer y manipular las cartas. También fui a que me las leyeran para poderme dar cuenta como se comporta una mujer que se dedica a esto y ese tipo de experiencias son las que hace que uno se goce más lo que hace. ¿Ya había acudido a que le leyeran las cartas? Sí, ya lo había hecho, yo lo hice por curiosidad, en ese momento quería saber qué me podían decir, y ya cuando regresé a que me las leyeran fue más por tema de querer nutrir mi personaje. En esa ocasión ya no estaba tan concentrada en lo que me decían, sino en los detalles que podía tomar para ponérselos al papel que necesitaba recrear. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

