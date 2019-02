Sebastián murió en su habitación

De haber sabido el amor tan grande que le tenían quienes lo rodeaban, Juan Sebastián Chacón Orjuela seguramente no hubiera tomado la decisión de acabar con su vida. El vacío que dejó en los corazones de sus cercanos no podrá llenarse ni siquiera con los gratos recuerdos que dejó; pero en parte lo que calma el dolor de sus allegados es que tras tomar esa salida posiblemente hoy esté descansando en paz. Aunque se confirmó que en la muerte de este joven no hubo manos criminales, lo que hasta ahora no se ha logrado conocer es la causa que lo motivó a apagar su existencia durante la mañana de este domingo. Hasta ahora no hay sospecha alguna, pero la Policía Judicial indaga si este escalofriante hecho podría estar vinculado a un episodio depresivo por el que atravesó Juan, del cual nunca dio señales ni manifestó algo. “El muchacho era muy activo, casi siempre lo veíamos salir al parque con un perro blanco que tenía, pero nunca pensamos que fuera a terminar así. Cuando vimos a la Policía en la casa pensamos cualquier otra cosa, menos que él se hubiera muerto”, dijo una residente del barrio Américas Occidental (localidad de Kennedy), donde ocurrieron los hechos. Hallado sin vida. Entre los últimos recuerdos que los Chacón Orjuela tienen de su ser querido, está el haberlo visto durante las primeras horas de este domingo con un buen semblante, como era usual, e incluso tranquilo y sonriente. Luego de cruzar un par de palabras con su mamá, Juan Sebastián volvió a su habitación a seguir descansando, pero de allí no volvió a salir. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

