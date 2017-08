Se retiró del fútbol por salvar una vida

Alejandro Benítez siempre tuvo claro que su vida giraría en torno al futbol. Y si bien su talento por este deporte no le permitió cumplir su sueño de llegar a la primera división Argentina, a él lo hacía feliz el hecho de ser el máximo artillero del central Larroque, equipo del Torneo Federal C de ese país. Cada fin de semana este nacido en Entre Ríos (provincia de Argentina) era la figura de los hinchas por sus goles, de ahí a que su apodo ‘Lulo’ se hizo popular. Soñaban que con el lograrían el ascenso al Torneo Federal B. no obstante, el destino le puso a Benítez un reto más importante que subir a su equipo de categoría: salvarle la vida a su sobrino Milo, de nueve meses. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deportes de tu periódico Q´hubo.

