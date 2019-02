Se levanta la alerta naranja en Bogotá

Los bogotanos ya podrán respirar tranquilos, pero no solo porque los niveles de contaminación se redujeron significativamente en la capital sino porque en las últimas horas el alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, decretó que se levanta la medida de pico y placa ambiental durante todo el día para vehículos particulares y motos. “Quiero agradecer de corazón la colaboración de todos los ciudadanos para lograr esta mejora en la calidad del aire, necesaria para nuestra salud y muy especialmente para la salud de niños y personas mayores. En el desarrollo del monitoreo que se viene llevando a cabo concluimos que existen las condiciones para levantar las alertas naranja en el suroccidente, y amarilla en el resto de la ciudad. Y en consecuencia he ordenado que se levante la medida de Pico y Placa en toda la ciudad para carros y motos, de manera que continúa de aquí en adelante el Pico y Placa normal para todos los vehículos”, fueron las palabras del mandatario de Bogotá. Así las cosas, a partir de hoy el pico y placa operará entre las 6:00 y las 8:30 de la mañana y retomará entre las 3:00 de la tarde y las 7:30 de la noche para los vehículos particulares, según la terminación de la placa (par para los días pares e impar para los días impares), acabando con la restricción de tiempo completo que venía operando esta semana. Sin embargo, el Distrito mantuvo la restricción para el tránsito de camiones de más de dos toneladas en las localidades de mayor riesgo, que pasaron de estar de naranja a amarilla: Kennedy, Tunjuelito y Bosa. En estas no podrán movilizarse los vehículos de carga pesada entre 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y durante tres meses. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

