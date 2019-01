Se le medirá a la venta de empanadas

Dicen por ahí que para que los negocios prosperen y el dinero no escasee en casa, no se deben poner los huevos en la misma canasta. Fiel a esta filosofía, que se convirtió en una insignia en su vida, Alexis Escobar, el cantante de música popular, siempre busca la manera de cuidar sus finanzas y aumentar sus pesitos. Para nadie es un secreto que desde muy niño el intérprete de ‘La santa y la diabla’ se acostumbró a guerrear hasta el cansancio hasta convertirse en el hombre y artista íntegro de hoy en día. Y aunque su niñez y adolescencia fueron etapas difíciles, nunca ha ocultado sus raíces; al contrario, siempre se muestra orgulloso de cada una de sus vivencias del pasado. En diálogo con Q’HUBO, el artista antioqueño reveló que desde que tenía 5 años y hasta que cumplió 15 se dedicó a vender empanadas; y aunque ahora suena en la radio y goza de reconocimiento, quiere volver a esa época, por lo que montará su negocio propio, el cual será atendido por él mismo siempre y cuando pueda. Ahora no solo les llenará el corazón de felicidad a sus seguidores con música sino también con comida, pues como dicen por ahí… “barriga llena, corazón contento”. “Mi mamá y una vecina hacían las empanadas. Cuando apenas cumplí los 5 años empecé a salir a venderlas. Recuerdo que mi mamá me llenaba un canasto, tenía que vender 50 empanadas diarias y las cobraba a 20 pesos, dinero que para la época era un buen aporte para mi hogar”, confesó Alexis. El también compositor, quien entre risas recordó que en una ocasión no logró vender ni una sola, tiene claro que su local abrirá las puertas en Medellín, allí ofrecerá una gran variedad de empanadas y a módicos precios. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Alexis Escobar, cantante de música popular, se dedicó a vender empanadas, tenía que vender 50 empanadas diarias, tiene claro que su local abrirá las puertas en Medellín