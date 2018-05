¿Por qué se fue la Rusa de noticias RCN?

Una de las cartas fuertes en presentación para el canal RCN en el Mundial de Rusia 2018 era Tatiana Dankova, la bella rusa que presentaba cápsulas en las que hablaba de la cultura rusa y de cómo se prepara ese país para la Copa Mundo de Fútbol. Hasta hace poco tiempo la desparpajada joven dejó de aparecer en RCN, por eso sus miles de seguidores le preguntaron qué había pasado y a través de su cuenta de Instagram (@localin guista), la mujer de 26 años contó en una transmisión en vivo que final, final, no va más en el canal de las tres letras. “En RCN no cumplieron, cambiaron el programa sin avisarme, no viajaron a Rusia. Los estaba esperando, debían ir el 15 de enero, no viajaron, se acabó el contrato y yo tenía otros compromisos laborales con Fox Sports”, explicó Dankova durante la charla con sus seguidores. Todos los detalles en nuestra edición impresa.

Etiquetas: canal RCN, compromisos laborales, Copa Mundo de Fútbol, cultura rusa, Fox Sports, Instagram, Mundial de Rusia 2018, Tatiana Dankova, transmisión en vivo