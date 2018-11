“Se complicó la clasificación”

No cabe duda que luego del empate de Millitos 1-1 con Tolima se le complicó el panorama al conjunto azul, pues ahora no solo depende de los tres puntos que logre en su visita al Huila, partido que se disputará el sábado 27 de octubre a las 7:45 de la noche en el Plazas Alcid de Neiva, más el triunfo obligado en la última fecha ante Santa Fe, sino que además pasó a depender de los resultados adversos que sufran Cali, Itagüí o Nacional. No es una situación fácil para el ‘Embajador’, pues solo hay seis puntos por disputa en la Liga Águila II y, para colmo de males, se lesionó el goleador Ayron del Valle. Uno de los jugadores con mejor rendimiento en la temporada 2018 es el arquero venezolano Wuílker Faríñez, quien aseguró que: “estamos obligados a sumar los seis puntos que están en disputa. Ahora todo está complicado para clasificarnos de forma directa y sin depender de ningún equipo, pero nosotros solo estamos pensando en nosotros, en nuestro trabajo diario para lograr los seis puntos que faltan y cómo los vamos a hacer”, aseguró el venezolano en rueda de prensa. Con respecto al compromiso de este fin de semana en Neiva, Faríñez dijo que: “a estas alturas del campeonato no hay nada qué hacer diferente a lo que se ha venido trabajando durante todo el año, solo se están corrigiendo algunos errores, pero estamos enfocados en lo nuestro, que es seguir creciendo hasta el final”. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

