Salvaje ataque a José Coronado

“Uno de mis hijos me llamó y me preguntó: ‘mamá ¿dónde está?’, yo le respondí en la casa, una vez más me indagó: ‘¿sola o acompañada?’, yo le dije con su abuelita y su tía ¿por qué? Ahí mi hijo rompió en llanto y me dijo es que mataron a mi hermano a José Wéimar”, relató a Q’HUBO Anarcila Quintero, la madre de la víctima mortal entre lágrimas. Según lo que le informaron las autoridades a la mujer, José Wéimar Coronado Quintero fue apuñalado, degollado y encontrado la mañana del lunes en la vereda Alto Ariari del municipio de Cabrera (Cundinamarca). Todo apunta a que la víctima iba camino a su residencia, ubicada a pocos metros de donde lo asesinaron, cuando sus verdugos lo interceptaron para ponerle punto final a su vida. “Lo único que yo sé es que él estaba con unos conocidos, de pronto se quedó atrás y nunca volvieron a saber de él. Al día siguiente fue que empezó el rumor de que habían encontrado un muerto y que era uno de los trabajadores de la zona”, comentó Anarcila. El hallazgo. José Coronado trabajaba cultivando fríjol y hace seis meses había llegado a la vereda Ariari (en donde acabaron con su vida), con la idea de emprender y vivir de los cultivos. Lastimosamente el domingo por razones que aún se están investigando, el hombre de 32 años fue asesinado de una forma muy salvaje.

