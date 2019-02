¿Sacaron a Mónica de ‘Día a Día?

El adiós de la presentadora Mónica Rodríguez del programa ‘Día a día’ del canal Caracol, desató ayer gran polémica e indignación por parte de sus seguidores. Ellos aún no entienden por qué se fue si era una de las conductoras más queridas del matutino. Mónica, quien por 10 años estuvo contagiando a los fanáticos del canal con su sencillez, espontaneidad y alegría, se convirtió ayer en tendencia en Twitter luego de su despedida oficial, y aunque su salida tomó por sorpresa a la mayoría de televidentes, sus compañeras Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto (e incluso ella) ya sabían lo que iba a pasar y por eso dedicaron parte del programa para un emotivo adiós. “Esperamos seguir contando contigo siempre. Gracias porque eres una compañera generosa, te admiramos como profesional, como madre y como mujer, te queremos mucho y esperamos que lleguen las mejores cosas para ti”, fueron las palabras de sus compañeras, quienes no pudieron contener el llanto. Ya estaba preparada. Alguien del canal le reveló a Q’HUBO que aunque Rodríguez no había querido confirmarlo, ella se enteró de su salida hace unos días, situación que ella obviamente no esperaba y que en aquel momento la llenó de impotencia, razón por la que también le dijo adiós a Blu Radio. “Ella no sabía nada. El viernes pasado, justo después de terminar la emisión de ese día, a ella le comunicaron que laboraba hasta el 31 de enero y que lo mejor era que se preparara para que saliera del programa bien”, reveló nuestra fuente. Otros, por el contrario, aseguran que aunque este desde hace un tiempo se había convertido en un rumor de pasillo, nunca se dijo nada en concreto y por eso la salida de la conductora les cayó como un baldado de agua fría. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

